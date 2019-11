Darren Aronofsky, filmlerinde duyguları kamçılamayı seven, bunu da sık kullandığı yakın plan çekimlerle başaran bir yönetmen… Perdeye dolu dolu verdiği şoke edici görüntülerle, izleyenleri tetiklemeyi seven usta yönetmenin bu görüntülerinden yapılan kolaj da yeterince sarsıcı…

Internet aleminin önemli kurgucularından Jacob T. Swinney, şu filmleri bir araya getirmiş:

Pi

Requiem For A Dream

The Fountain

The Wrestler

Black Swan

Noah