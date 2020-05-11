FXX’in, başarılı komedisi Dave ikinci sezon onayını aldı. Yeni sezon 2021’de ekranlarda olacak…

Dave Burd’ün hayatından kesitler izlediğimiz dizide, kahramanımızın kendisini Lil Dicky ismiyle hip hop dünyasının zirvesine taşımaya çalışmasını izliyoruz. Taylor Misiak, Andrew Santino, GaTa, Travis Bennett, Christine Ko’dan oluşan kadronun da olağanüstü başarısı diziyi yılın en başarılı yapımlarından biri haline getirmişti.

Ortalama 5.3 milyon izleyiciye ulaşan dizi, FX’in tarihinin en çok izlenen komedi dizisi olarak Atlanta’yı geride bırakmıştı.