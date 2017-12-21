Müziğin her zaman yeniliklerle, cesaretiyle ve kendi stiliyle öne çıkan ismi David Bowie, hayatının son 5 yılında kanserle mücadele ederken, müzik üretmeye devam ediyordu. The Next Day ve Blackstar’ın yapım sürecinin ayrıntılı bir şekilde incelendiği belgeselde son günlerinde yazmaya çalıştığı ancak yetiştiremediği Lazarus da konu ediliyor.

Francis Whately’nin yönettiği belgeselde David Bowie’nin en yakınında bulunan ve beraber çalışan Tony Visconti, Ivo Van Hove, Toni Basil, Earl Slick, Gail Ann Dorsey, Gerry Leonard, Carlos Alomar, Catherine Russel, Sterling Campbell, Zachary Alford, David Torn, Enda Walsh, Donny McCaslin, Maria Schneider ve Robert Fox gibi isimler konuşuyor.