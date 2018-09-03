2014’te vizyona giren Maps to the Stars filminden hemen sonra sinema kariyerini noktaladığını açıklayan, o tarihten sonra bazı kısa filmlerde ve Alias Grace mini dizisinde rol almakla yetinen usta yönetmen David Cronenberg şu sıralar yeni bir dizi hazırlıyor. Ne yazık ki yönetmen yeni dizisiyle ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Dizinin 2019’a yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Adı da açıklanmayan dizi, Cronenberg’in hazırladığı ilk dizi olacak, böylelikle yönetmen beş yıl aradan sonra setlere dönmüş olacak.

Cronenberg daha önce 1972 yapımı Programme X‘in bir bölümünü, 1976 yapımı Peep Show‘un iki bölümünü, aynı yılda Teleplay adlı yapımın bir bölümünü, 1988’de Friday the 13th dizisinin bir bölümünü, 1990-91’de Scales of Justice‘in iki bölümünü yönetmişti. Lakin yönetmen hiçbir zaman sıfırdan bir dizi hazırlamamıştı. Cronenberg, True Detective‘in ikinci sezonunu yönetme teklifini senaryoyu beğenmediği için reddetmişti.