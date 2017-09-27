haber Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston Aynı Dizide Oynayacaklar Bu yıl Big Little Lies dizisindeki performansıyla Emmy adaylığı alan Reese Witherspoon dizilerde oynamaya devam edecek. Witherspoon ve Friends dizisindeki rol arkadaşı Jennifer Aniston neredeyse on yıl aradan sonra...

haber Body Cross: Cronenberg’in Eastern Promises Filminin Devamı Çekilecek David Cronenberg’in 2007’de gösterime giren, Vincent Cassel, Viggo Mortensen ve Naomi Watts’lı, Rus mafyası konulu filmi Eastern Promises‘ın devamı birkaç yıl evvel aynı ekiple (Cassel, Mortensen ve Cronenberg) çekilmek istenmişti....

izlenim Bakınız Öneriyor: Videodrome (1983) Kısaca özetlemek gerekirse; Sado-mazoşizm, cinsellik, şiddet ve korku gibi temel insan içgüdülerinin yarattığı yıkıcı etkiyi, medyanın da bu korkuları ve tutkuları zihin kontrolü ile kontrol altına almasını korku temaları...