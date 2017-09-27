27 Eylül 2017
David Cronenberg’in telekinetik güçlere sahip bir grup insanın yaşadıklarını anlattığı filmi Scanners dizi olacak.
2011 yılında Alexandre Aja tarafından diziye aktarılmaya çalışılan ancak senaryo haklarının sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hayata geçemeyen dizi bu sorunlar düzelince yeniden masaya geldi. Weinstein Company, dizi haklarının yapımcı Michael Ellenberg’e verildiğini açıkladı.
Orijinal Scanners, David Cronenberg tarafından yazılıp yönetilmiş, başrollerini Jennifer O’Neill, Steven Lack, Michael Ironside, Patrick McGoohan oynamıştı.
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