David Crosby: Remember My Name: Bir Rock Tanrısının Anatomisi

İçindeki müzik aşkını bir türlü dindiremeyen David Crosby'nin hayatı...
yazar: 18 Mayıs 2019

David Crosby, The Byrds ve Crosby, Stills, Nash & Young ile müzik tarihine damga vuran, 77 yaşına gelmesine rağmen hala seri bir şekilde albümler çıkaran, hiç durmadan konserler veren bir isim.

Cameron Crowe, daha önce kendisiyle yaptığı röportajlardan da yola çıkarak, yapımcılığını yaptığı belgeseli A.J. Eaton’a teslim etmiş. Santa Barbara, Boulder ve SXSW’de gösterilen film yılın en iyi müzik belgesellerinden biri olarak gösteriliyor. Crosby’nin sevdiklerini nasıl kaybettiğini, eroin alışkanlığına nasıl yakalandığını ve sonra nasıl bıraktığını anlattığı film yalnız bir idolün hayat muhasebesi olarak da izlenebilir.

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yazar: bakınız - May 18, 2019

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