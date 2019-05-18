David Crosby, The Byrds ve Crosby, Stills, Nash & Young ile müzik tarihine damga vuran, 77 yaşına gelmesine rağmen hala seri bir şekilde albümler çıkaran, hiç durmadan konserler veren bir isim.

Cameron Crowe, daha önce kendisiyle yaptığı röportajlardan da yola çıkarak, yapımcılığını yaptığı belgeseli A.J. Eaton’a teslim etmiş. Santa Barbara, Boulder ve SXSW’de gösterilen film yılın en iyi müzik belgesellerinden biri olarak gösteriliyor. Crosby’nin sevdiklerini nasıl kaybettiğini, eroin alışkanlığına nasıl yakalandığını ve sonra nasıl bıraktığını anlattığı film yalnız bir idolün hayat muhasebesi olarak da izlenebilir.