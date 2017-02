Bilindiği üzere her zamanki gibi DC’de durumlar karışık. The Flash‘in yönetmen boşluğu henüz doldurulamamışken bunun üstüne Ben Affleck’in The Batman‘in yönetmenliğinden çekilmesi ve Matt Reeves’in yönetmenlik teklifini reddetmesi işleri daha da karıştırdı. DC bu sorunları çözmeye çalışırken önündeki projelere de yönetmen atamaya başladı. 2019’da gösterime gireceği açıklanan Shazam filmini Lights Out ve bu yıl vizyona girecek Annebel 2‘nin yönetmeni David F. Sandberg çekebilir. Stüdyo, Sandberg’le görüşmelere başladı. Filmin 2019’a yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor. Shazam’ı oynayacak aktör de belirlenmedi. Kadroda şimdilik sadece Dwayne Johnson yer alıyor. Johnson, Black Adam filminde de, Shazam‘da da Shazam’ın düşmanı Adam’ı oynayacak.