Son olarak Citizen Kane’in senaristi Herman J. Mankiewicz’in hikayesinin anlatıldığı Mank filmini çeken David Fincher, Netflix ile 4 yıllık daha anlaşma sağladı. Tecrübeli yönetmen, gerek yapımcı gerekse de yönetmen olarak bundan sonraki işlerini Netflix için yapacak. Daha önce Mindhunter ve House of Cards dizilerin de Netflix ile çalışan David Ficher’ın anlaşmadan ne kadar gelir elde edeceği henüz resmi olarak açıklanmazken, 9 figürlü bir miktara anlaşma sağladığı belirtiliyor.

Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan Fincher, platform için yepyeni denemeler yapmak istediğini belirterek, “Artık Picasso gibi, yepyeni ve farklı şeyler deneyerek çalışmak istiyorum. 40 yıllık kariyerimde sadece 10 filmimin olması beni de düşündürüyor. Mank’in başarısına göre Netflix’e gidip yüzsüzce, yeniden bir siyah beyaz film çekmek istediğimi de söyleyebilirim ya da sadece kendimi kurtarmak adına bir projeye daha imza atmak da isteyebilirim. Bunu zaman gösterecek. Ancak umarım yeni projelerle ufak da olsa bir ilham katabilirim” ifadelerini kullandı.

David Fincher’ın Netflix ile yaptığı anlaşma, platform için sadece film yönetmenliği anlamına gelmiyor. Fincher Netflix için dizi veya filmlerde uygulayıcı yapımcılıktan yönetmenliğe kadar birçok projede yer alabilecek. Netflix’te yayınlanacak olan Mank’ten önce en son 2014 yılında Gone Girl’ü çeken David Fincher’ın yeni anlaşmasıyla birlikte en azından 4 yıl için daha üretken bir kariyere sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.