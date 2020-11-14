David Fincher, büyük stüdyoları risk almamakla itham ederken, Joker üzerinden örnekler de verdi.

“Kimse Joker’in The Dark Knight gibi büyük bir gişe başarısı haline geleceğini düşünmezdi. Kimse senaryoya bakıp hadi Martin Scorsese’nin iki filminden Travis Bickle ve Rupert Pupkin’i bir karakterde buluşturup, sonra onun akıl hastalığını kullanıp, bu işten bir milyar dolar kazanalım dememiştir. Risk aldılar ve geri dönüşü büyük oldu.”

“Warner Bros tabi ki bir gişe geliri planlamıştır ve bunu doğru oyuncularla garantiye aldılar. Robert De Niro’ya ödedikleri paranın iki üç katını onun sayesinde kazanmışlardır. Ama bu filmin 1999’da gösterime girmesini hayal bile edemezdiniz”

“Fight Club’ı 1999’da çektiğimizde, stüdyodan tipler ilk izlediğinde “Kariyerimiz Bitti” tepkileri verdiler. O yıllar öyle bir film çekmek bana göre hala mucize”

“Gerçeği söylemek gerekirse şu anda beş aile (Stüdyolara Godfather göndermesi) 1 milyar dolar getirmeyecek bir şey çekmek istemiyorlar. Hiçbirisi orta düzeyde gelir getirecek içerik işine girmek istemiyor. Ama benim çekmek istediğim filmler tam da böyle… Dijital platformlar kültürümüzü yansıtan, büyük fikirlerin peşindeki filmlere bir fırsat sağladı… İnsanların endişe duyduğu ve emin olmadığı konularda da filmler üretiliyor. Bu tip filmler platformlardan 5 yıl önce ölmüştü.”