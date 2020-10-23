David Fincher, üçüncü sezonu merakla beklenen Mindhunter dizisine devam etmeme nedenlerini açıkladı. Fincher’a göre dizi fazla yorucu ve pahalı:

“Üç yıl dizinin içinde yaşadık. Bu üç yılın en azından 7-8 ayı aralıksız diziyle geçiyordu. Bu benim için yorucu bir tempo. Haftada 90 saat çalışıyorsunuz. Hayatınızdaki her şeyi emiyor. Bittiğinde çok yorgundum. İkincisi bittiğinde devam edebilecek miyim bilmiyordum ve üçüncü sezondan önce bir araya karar verdik. Netflix karşı çıkmadı”

“İzlenme oranlarına bakınca çok pahalı bir dizi. Mank’ı bitirdikten sonra neler yapacağımıza karar verecektik. Şimdi bakınca geri dönmenin pek mümkün olmadığını görüyorum. Bir noktada gerçekçi olmak durumundayız”

Fincher’ın bu açıklamalarından sonra ve Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv’un da sözleşmeleri sona erdiği düşünüldüğünde, Netflix resmi olarak açıklamasa da dizinin bittiğini söyleyebiliriz.