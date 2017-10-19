Usta yönetmen David Fincher son üç yılda pek çok projeyle meşgul olmuştu. Bir ara HBO için 70’lerde geçen Videosync ve İngiliz dizisi Utopia‘nın yeniden çevrim dizilerini hazırlamaya başlamıştı. Hatta Videosync‘in dört bölümünü çekmişti. Ama sonra HBO bütçelerin yüksekliğini gerekçe göstererek Rooney Mara’lı Utopia‘yı da, Videosync dizisini de iptal etmişti. Fincher bütün bölümlerini yönetmeye hazırlandığı Utopia’nın iptali ve sıradaki filmi World War Z 2‘yla ilgili ilk kez konuştu. “Utopia yapmayı çok istediğim bir diziydi. Çok çok iyi bir senaryomuz olduğunu düşünmüştüm, oyuncu kadromuz şahaneydi, çekimlere de hazırdık. Ama 9 milyon dolar yüzünden dizi iptal edildi,” diyen Fincher yapmak istedikleri dizi için 9m$’ın fazla olmadığını düşünüyor. HBO diziye başta 100m$ bütçe ayırmıştı, ama sonra bütçenin % 10 kadarını kesmek istedi, yani 9m$ kesmek isteyince Fincher bunu kabul etmedi ve dizi iptal edildi.

Fincher, İngiliz dizisi Utopia‘nın daha ucuza yapıldığını söyledi. Kendi versiyonunun pahalı olmasının nedeniyse kronolojik olarak çekmek istemesi, ki bu şekilde çekmek isteyince dizinin bütçesi yükseliyormuş. Kronolojik olarak çekeceğinde bir sahneyi tamamlamadan, o sahneden iyice emin olmadan diğer sahneye geçilemeyeceğini söylüyor Fincher. Dizinin pahalı olmasının diğer nedeniyse yol türünde olması, bu yüzden sürekli farklı yerlerde geçecek oması ve Fincher’ın diziyi blockbuster büyüklüğünde tasarlamış olması. Velhasıl HBO bu diziye bu kadar para yatırmak istemeyince dizi iptal edildi, Fincher da Netflix’e geçip Mindhunter‘ı yaptı. Gelelilm World War Z 2‘ya. Fincher, Dennis Kelly’le birlikte bir yıldır bu film üzerinde çalışıyormuş. Fakat henüz senaryo tamamlanmadı. Senaryoyu beğenirse filmi çekecek. Filmin çekim ve vizyon tarihleri belli değil.