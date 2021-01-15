David Fincher’ın kült filmi Fight Club, ilk gösterime girdiğinde Paul Thomas Anderson’ın çok ağır tepkileriyle karşılaşmıştı:

“Sadece 30 dakikasını seyredebildim, çünkü yeni filmimizin fragmanı sinemada Fight Club’ın önünde oynuyordu. Filmdeki testis kanseri destek grubu sahnesi dayanılmazdı. O sahneyi ve filmi, hiç görmemiş gibi övebilmek isterdim. Ama şunu söylemek istiyorum. Umarım David Fincher günün birinde testis kanseri olur, umarım yapılan şakaların ne kadar iğrenç olduğunu anlar.”

David Fincher’ın yanıtı ise filmden 20 yıl sonra geldi:

“Sevdiğim insanları kanserden kaybettim ve bu görüşü anlayabiliyorum. Ama kanserle savaşanlarla dalga geçtiğimize katılmıyorum. Bence Chuck Palahniuk kitapta terapi grubuna bu tip ortamların nasıl sömürülebileceğine örnek olsun diye yer vermiş. Bence o bölümdeki konu empati vampirliği…”

“Kanser zor bir hastalık. Korkunç bir şey. Paul’un tepkisini anlayabiliyorum. Bazen insanlar duygusal olarak zor durumdayken filmde böyle bir sahne görünce tepki verebiliyor. Babamı kaybettiğimde bende ölüm konusunda aynı hisleri yaşadım. Ve babamın Fight Club’ı Paul’den daha az sevdiğini söyleyebilirim.