Variety’ye konuşan David Fincher, Mindhunter hakkında yine kafası karışık açıklamalar yaptı. Röportajın başında gönülsüz görünen Fincher, sona doğru umutlu mesajlar vermiş.

“Devam etmenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Pahalı bir dizi. Çok tutkulu takipçileri olmasına rağmen, harcanan bütçeyi bir türlü karşılayamadı.”

“Bir araya ihtiyacım vardı. İkinci sezonu bitirebilmek için bütün kartlarımızı ortaya döktük. Üçüncü sezon için de senaryomuz ve kararlaştırdığımız bir akış yoktu. İtiraf edeyim, iki seneyi daha sürünerek geçirmek istemedim.

“Umarım bu belirsizlik durumu ve takipçilerin ısrarı benim de tutkumu yeniden arttırır. Bir gün yeniden ziyaret etmeyi isterim. En başta amacımız 2000’lerin başına kadar, seri katil Dennis Rader’ın yakalanmasına kadar devam etmekti.”