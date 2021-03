David Fincher, The Girl With the Dragon Tattoo ve The Social Network kitap adaptasyonlarından önce Jules Verne’in hepimizin çocukluğundan da bildiği 20.000 Leagues Under the Sea (Denizler Altında 20.000 Fersah) kitabını sinemaya aktarmak istiyordu.

Neden Çekilemedi?

Film için Disney ile anlaşan Fincher, lokasyonlardan büyük bütçe planlaması ve çekim zamanlamasına kadar her şeyi ayarladı ancak cast konusunda stüdyoyla bir türlü anlaşma sağlayamadı.

Ünlü yönetmen filmin başrolünde Brad Pitt ya da Channing Tatum’u görmek isterken, stüdyo Chris Hemsworth konusunda ısrar edince aradaki anlaşmazlık projenin askıya alınmasına neden oldu.