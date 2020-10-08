08 Ekim 2020 202 görüntüleme
2014’ten bu yana ilk kez bir uzun metraj için kamera arkasına geçen David Fincher’ın, Netflix’te yayınlanacak filmi Mank’ın ilk fragmanı yayınlandı.
4 Aralık’ta dijital platformda gösterime girecek film, Hollywood’un efsanevi senaristi Herman J. Mankiewicz’in yaşamını anlatacak.
Gary Oldman’ın başrolü oynadığı filmde, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke ve Charles Dance yan ve yardımcı rollerde…
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