11 Temmuz 2019
Elini attığı film projeleri bir bir iptal edilen, son olarak bütçe problemleri sebebiyle World War Z 2‘nun yönetmenlik koltuğundan da çekilen usta yönetmen Fincher, nihayet aradığı film projesini buldu.
İşte detaylar:
- Citizen Kane, The Pride of the Yankees, It’s a Wonderful World, Wizard of Oz gibi sinema tarihine adını yazdırmış klasik filmlerin senaryo ekiplerinde yer alan senarist Herman J. Mankiewicz’in yaşamının anlatılacağı filmin ismi, Mankiewic’in lakabına ithafen “Mank” olacak.
- Mankiewicz’i, Oscar ödüllü aktör Gary Oldman canlandıracak.
- Netflix’te yayınlanacak. Netflix’te yayınlanmadan önce sinemalarda vizyona girip girmeyeceği henüz belli değil ancak, filmi Oscar yarışına sokmasına kesin gözüyle bakılan Netflix’in, Akademi’nin kurallarına sebebiyle filmi sınırlı kopyayla da olsa vizyona sokması bekleniyor.
- Dönemin ruhunu iyi yansıtması açısından siyah beyaz çekilecek.
- Çekimler kasım ayında başlayacak.
- Fincher’ın 2014 yılında çektiği Gone Girl’den bu yana çekeceği ilk film olacak. Film çekmediği dönemde ise House of Cards, Mindhunter ve Love, Death & Robots dizilerinin yapımcılığını yapan ve bazı bölümlerini de yöneten Fincher’ın, Netflix ile oldukça verimli bir birlikteliği var.
- Filmin senaryosu, David Fincher’ın merhum babası Jack Fincher’a ait. Fincher, bu projeyi 1997 yılında çektiği The Game’den hemen sonra hayata geçirmek istemiş ancak önündeki diğer projeler sebebiyle vazgeçmiş.
- Hollywood’un Altın Çağı’na ilham veren isimlerden biri olan Mankiewicz, ilginç bir kariyer öyküsüne sahip. Mankiewicz, 1920’li yıllarda gazetecilik ve eleştirmenlik yaparken, Paramount’un davetiyle New York’tan Los Angeles’a taşınır. Hollywood kariyerine sessiz filmleri seslendirme işiyle başlayan Mankiewicz, dönemin ünlü senaristi Ben Hecht’in kendisini cesaretlendirmesiyle birlikte senaristliğe ilgi duymaya başlar. Hem bizzat kendisinin yazdığı hem de katkıda bulunduğu senaryolar ardı ardına başarı kazanan Mankiewicz için asıl kırılma noktası ise Citizen Kane olur. Senaryoyu Orson Welles’le birlikte yazmasına karşın Welles tarafından projeden ismi çıkarılmaya çalışılan Mankiewicz ve Welles arasında yıllar sürecek bir soğuk savaş başlar. İkili, Citizen Kane için yazdıkları senaryo ile Oscar heykelciğine kavuşur ancak bu ortak başarı da aralarındaki buzları eritmez.
- All About Eve, Cleopatra, A Letter to Three Wives, Sleuth gibi filmlerin senaristi ve yönetmeni olan Oscar ödüllü Joseph L. Mankiewicz, Herman J. Mankiewicz’in kardeşi olması sebebiyle filmde karşımıza çıkması muhtemel karakterlerden biri olacak.
- Fincher, uzun yıllardır çalıştığı yapımcı Cean Chaffin ile çalışacak. Filmin diğer yapımcısı da Fincher’a yabancı bir isim olmayan Douglas Urbanski. Urbanski, Fincher’ın yönettiği Social Network filminde rol almıştı.
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