haber Amazon Studios Toparlanamıyor Amazon Studios, Manchester by the Sea‘li zamanlarını mumla arıyor… Netflix’in rakibi olan Amazon bu filmle ödül sezonuna damgasını vurup izleyicilerin yüreklerini yangın yerine çevirdikten sonra satın aldığı pek çok...

haber Scott Cooper ve Christian Bale Tekrar Aynı Filmde Çalışabilirler Christian Bale sevdiği yönetmenlerle tekrar tekrar çalışan oyunculardan. Scott Cooper‘la da daha önce Out of the Furnace ve Hostiles filmlerinde çalışmış, iki filmde de iyi performanslar vermişti. Deadline ve...

seçki Alicia Vikander Dört Film ve Bir Animasyon Dizisiyle Dönecek Dört yıl evvel The Danish Girl‘deki başarılı performansıyla ilk Oscar’ına uzanan, en son Tomb Raider filminde izlediğimiz Alicia Vikander 2019 ve 2020’de beş yapımla dönecek. Bu beş yapımdan dördü...