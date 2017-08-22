Bir zamanların popüler aktörlerinden David Hasselhoff’un rol aldığı Baywatch dizisi bu yıl Dwayne Johnson ve Zac Efron’ın başrollerinde sinemaya taşındı ama ne beklenen gişeyi elde edebildi, ne de olumlu eleştiriler alabildi. Ondan önce Warner Bros.’un dizi uyarlaması CHIPs de batmıştı. Fakat Hollywood TV dizilerinin filmleştirilmesinde hızını kesmeyecek. Hasselhoff’un başrolünü üstlendiği Knight Rider da perdeye taşınacak. Bugün filmle ilgili bir söylenti ortaya çıktı. Söylentiye göre filmin haklarını satın alan Harvey Weinstein, KITT’i seslendirmesi için Kevin Hart’ı, filmin başrolü içinse John Cena’yı düşünüyor. Bu film komedi türünde olacak, hatta söylentilere göre iyi hasılat elde eden dizi uyarlaması 21 Jump Street‘in izinden gidecek. Bunların resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim.

Öte yandan Hasselhoff dizideki rolünü (Michael Knight) filmde tekrarlamak istiyor. Ama oynamak istediği Knight Rider‘la Weinstein’in projesi arasında pek benzerlik yok. Weinstein -söylentilere göre- komedi filmi planlarken Hasselhoff, Hugh Jackman’lı Logan‘ın izinden giden, karanlık bir film olsun istiyor. Hatta Hasselhoff yönetmenlik için Robert Rodriguez’le görüştüğünü de açıkladı. Peki ilerleyen yıllarda iki Knight Rider filmi mi izleyeceğiz, yoksa birisinden birisi iptal mi olacak, olacaksa hangisi olacak? Bunların yanıtlarına şimdilik sahip değiliz.