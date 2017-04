Game Of Thrones dillerini yaratan David J. Peterson bu yazdan itibaren bu farklı lisanların dersini verecek. Dünyanın önemli üniversitelerinden Berkeley, bu yaz “The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention” (Game of Thrones Linguistiği ve Yeni Dil Yaratma Sanatı) isimli bir kursu programına koydu.

Kendisi de Berkeley mezunu olan ve Dothraki, High Valyrian gibi dilleri yaratan David J. Peterson (resimdeki genç) kursta bizzat ders verecek. 6 hafta sürecek program Westeros ve Essos’un farklı dilleri üzerinde de çalışmalar yapılacak.

İşi kurgu hikayeler için dil yaratmak olan David Peterson Game of Thrones’tan önce Defiance, Emerald City, The 100 gibi diziler için de farklı lisanlar yaratmıştı.