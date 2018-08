Fox’ın X-Men evreni geleceği en belirsiz film serisi durumunda. Fox 2019’un ilk yarısında resmen Disney’e ait olacağı için bu tarihten sonraki filmlerin geleceği Disney’e bağlı olacak. Fakat Disney “Fox’ın çektiği ve çekme aşamasına geldiği filmleri vizyona çıkaracağız,” ve “Deadpool serisini aynı şekilde devam ettireceğiz,” açıklamalarını yaparak bir nebze rahatlatmıştı. Disney iyi hasılat elde eden Deadpool serisini iptal etmeyecek, seri üçüncü filmle devam edecek. Bugünkü söylentilere göre filmi David Leitch yönetebilir. Leitch ikinci filmle evrene adımını atmış, devam filmini de çekmek istediğini belirtmişti.

Leitch filmi çekmek istiyor. Lakin üçüncü film yakın zamanda çekilemeyecek. Zira hem oyuncuların hem de yönetmenin başka projeleri mevcut. Leitch eylülde Hobbs and Shaw‘ın çekimlerine başlayacak. Yönetmen Atomic Blonde 2, Jessica Chastain/Jake Gyllenhaal’lı The Division ve Bruce Lee’nin filmi Enter the Dragon‘ın yeniden çevrimini yönetmeyi de düşünüyor. Yani Hobbs and Shaw‘dan sonra da yoğun olacak. Gerçi The Division 2019’da da çekilemeyebilir, çünkü Chastain’in 2019 takvimi dolmuş durumda. Öte yandan Reynolds üçüncü filmden evvel X-Force filminde rol almak istiyor. Bu projenin sonbaharda çekileceği açıklanmıştı ama daha sonra çekimler belirsiz bir tarihe ertelenmişti. İkinci filmin iyi hasılatından sonra üç çekilecek, Disney yönetimi altın yumurtlayan tavuğu kesmeyecektir. Lakin 2020’den önce çekilir mi işte bunu bilemiyoruz. X-Force‘un durumu da henüz resmileşmedi. Disney’in bu filmi iptal etmek istediği söylenmişti. Resmi açıklama için 2019’u beklememiz gerekebilir.

Fox’ın evrenine dönersek… Hazırlanan pek çok film var. Dark Phoenix‘in finali bu eylülde baştan çekilecek, film Şubat 2019’a yetişecek gibi görünüyor. New Mutants da Ağustos 2019’a yetişecek. Gambit ise halen yönetmensiz. Bu yüzden vizyon tarihi Haziran 2019’a yetişemeyecek. Bu filmlerden sonra Disney, X-Men evrenini MCU için sıfırlayabilir, Gambit dahil senaryo aşamasındaki bazı filmleri iptal edebilir. Fox, Doctor Doom ve James Franco’lu Multiple Man filmlerini de duyurmuştu. Hepsinin kaderi Disney’e bağlı durumda. Disney de satın alma tamamlanmadığı için soruları geçiştiriyor. Evrenin kaderi 2019 yazından önce belli olmayabilir.