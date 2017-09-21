David Lynch’in En Geniş Sergisi Polonya’da Açılıyor

Usta yönetmenin farklı alanlardaki eserleri bir arada...
yazar: 21 Eylül 2017

Polonya’nın köklü festivallerinden The International Film Festival of the Art of Cinematography, kısa adıyla Camerimage, 25. yılını devasa bir David Lynch sergisiyle kutlayacak.

Lynch’in onur konuğu olacağı ve 400 eserinin sergileneceği “Silence and Dynamism”, 12 Aralık’ta Polonya’nın Torun kentinde başlayacak. Lynch’in kısa filmleri, yağlıboya tabloları, çizimleri, litografları, fotoğrafları, besteleri, reklam filmleri özel bir sergide bir araya getirilecek.

Yönetmenin sevenleri için kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor.

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yazar: Can Rende - Eyl 20, 2017

yazar: bakınız - Eyl 21, 2017

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