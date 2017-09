Polonya’nın köklü festivallerinden The International Film Festival of the Art of Cinematography, kısa adıyla Camerimage, 25. yılını devasa bir David Lynch sergisiyle kutlayacak.

Lynch’in onur konuğu olacağı ve 400 eserinin sergileneceği “Silence and Dynamism”, 12 Aralık’ta Polonya’nın Torun kentinde başlayacak. Lynch’in kısa filmleri, yağlıboya tabloları, çizimleri, litografları, fotoğrafları, besteleri, reklam filmleri özel bir sergide bir araya getirilecek.

Yönetmenin sevenleri için kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor.