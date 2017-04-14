Uzun zamandır herhangi bir yapıma imzasını atmayan usta yönetmen David Lynch geçen yıl suskunluğunu bozup Twin Peaks‘in 3. sezonu için kameranın arkasına geçti ve 18 bölümden oluşan, 200’den fazla kişinin rol aldığı sezonun tamamını çekti. Lynch televizyona gelecek ay dönecek. Peki sinemaya dönecek mi? 2006’da vizyona giren Inland Empire filminden beri de film çekmeyen Lynch’in sinemaya da döneceği söyleniyor.

robertwalser.ch sitesindeki habere göre Lynch, Walser’ın Haydut adlı romanını sinemaya taşıyacak. Sitedeki habere göre Lynch çekimlere 2018’in baharında başlamayı planlıyor. Film 2019’da vizyona girecek. Ama hemen belirtelim ki bu haber (15 gün önce siteye girilmesine rağmen) The Hollywood Reporter gibi pek çok sitede yok. Dolayısıyla uydurma bir haber de olabilir. Lynch gibi bir yönetmenin 12 yıl aradan sonra sinemaya döneceği haberinin ABD basınında yer almaması habere şüpheyle yaklaşmamıza neden oluyor. Bakalım haber doğrulanacak mı.