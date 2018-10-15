David Lynch yine David Lynch’e yakışır bir yaklaşımla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasi bölünmeye çözüm önerdi: “Kutuplaşmaya Çözüm Transandantal Meditasyon!”

Geçtiğimiz yaz “Trump’ın başkan olması iyi oldu, çünkü herkesi rahatsız etti ve dengeleri baştan kurmaları gerektiğini hatırlattı.” sözleriyle tartışılan, ABD başkanını “Dertten ve kutuplaşmadan başka birşey yaratmıyor” cümleleriyle eleştiren David Lynch, ülkenin yeniden birleştirmek için bir çözüm önerdi:

“Antik inanışlara göre her bölünmüş ve ayrı objenin, insanın arasında bir boşluk bulunur. O boşlukta bir birlik alanı bulunur. Modern kuantum bilimi de bunu kabul ediyor. Bana göre oraya gitmenin ve yeniden birleşmenin yolu transandantal meditasyon”

“Ortaya kollektif bir bilinç ve uyum çıkarmadan yeniden iyileşmemiz zor. Bunu da ancak kendimizi ve doğamızı yeniden dinleyerek yapabiliriz. Dünyayı kara ve kalın bir bulut sardı, bunun çok yakında dağılacağına inanıyorum”