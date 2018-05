En son Netflix için War Machine filmini çeken David Michôd bu filmden sonra The King adını verdiği yeni filmini aktör/senarist/yönetmen Joel Edgerton‘la birlikte kaleme almaya başlamıştı. Henry V’in gençliğini konu alan bu filmin çekimlerine bu hafta başlandı. Netflix’in 2019’da yayınlayacağı filmin yapımcılığını Brad Pitt üstlenirken oyuncu kadrosu ünlü isimlerle dolu. Call Me by Your Name‘le ünlenen Timothee Chalamet, Henry V’i oynarken ona Kral Henry IV rolünde Ben Mendelsohn, Henry V’in eşi Prenses Catherine rolünde Lily-Rose Depp, Falstaff rolünde Edgerton, Dauphin Prensi rolünde Robert Pattinson eşlik ediyorlar. Kadroda Sean Harris (asker William rolünde) ve Leave No Trace‘le ünlenen genç aktris Thomasin McKenzie de yer alıyor. Deadline’ın haberine göre film, Shakespeare’in Henry IV ve Henry V adlı oyunlarından uyarlanmış. Film 1415 yılında geçecek, 100 Yıl Savaşları’na da değinecek.