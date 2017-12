Stacy Shiff’in Mısır kraliçesi Cleopatra’nın hayatına odaklanan Cleopatra: A Life kitabının haklarını yıllar önce Sony almış, yönetmenlik ve başrol önce David Fincher-Angelina Jolie’ye, daha sonra James Cameron’a teslim edilmiş, ama çekim aşamasına geçilememişti. Cameron da filmi çekmeyince proje rafa kaldırılmıştı. Bu yıl raftan indirildi, yönetmenlik bu kez Denis Villeneuve’ye teklif edildi. Ama yönetmen önce bilimkurgu filmi Dune‘ı çekeceği için Cleopatra yakın zamanda çekilmeyebilir, tabii Villeneuve teklifi kabul ederse. Öte yandan senaryoyla meşgul olan David Scarpa (All the Money in the World) filmle ilgili ilk bilgileri paylaştı.

“All the Money…‘e benziyor Cleopatra. Bunun için de pek çok araştırma yapıldı, ayrıca filmi nasıl yapmak istediğimize ve nasıl yeni yapabileceğimize dair sorular da mevcut, All the Money…‘de olduğu gibi. Getty’de [All the Money…] düşüncemiz bildiğimizi düşündüğümüz iki türü, adam kaçırma türüyle “müthiş insan” türünü –Citizen Kane türü-, ele alıp bunları karıştırıp bunlardan yeni bir tür yapmaktı. Cleopatra‘daysa prestij filmi -3,5 saatten oluşan, tantanalı pek çok tören sahnesi içeren, İngilizce aksanıyla konuşan kişilerin olduğu bir film- yapmak yerine politik gerilim türünde bir film yapmayı düşünüyoruz. Pis, kanlı, pek çok kişinin küfredip seviştiği ve diğer şeylerden oluşan bir film. Üstelik suikastlarla dolu olmasına rağmen en fazla 2 saatten oluşacak politik gerilim türündeki Cleopatra. Bir filmin gidebileceği yönün tam tersine gitmeyi düşünüyoruz.”

Açıklamaya göre yeni Cleopatra filmi bir zamanlar Joseph L. Mankiewicz’in (büyük bir bütçe ve bolca baş ağrısıyla) çektiği sorunlu filmi Cleopatra‘dan farklı olacak. Bakalım nasıl bir film olacak. Başta belirttiğim gibi planlar değişmezse bu filmi 2020-21’den önce izleyemeyeceğiz.