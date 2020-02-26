Son dönemde sinemaya yeni bir soluk getiren yetenekli yönetmenlerden Ava DuVernay, distopik bir bilim-kurgu romanı uyarlaması Dawn ile karşımıza çıkacak… Dizi ile ilgili önemli notlar şöyle:

– Amazon, Ava DuVernay’a ve Victoria Mahoney’e reddemeyecekleri teklifler sundu ve anlaşma sağladı.

– Dizi, Octavia E. Butler’ın 1987 tarihli aynı isimli bilimkurgu romanından uyarlanacak…

– Kitapta baş karakterimiz Lilith, nükleer savaş dünyadaki herkesi yok ettikten sonra, uzaylılar tarafından kurtarılan şanslı insanlardan biridir. Kendisini kurtaran uzaylılarla birlikte 200 yıl sonra dünyayı yeniden kurmaya çalışan siyahi kadın kahramanın öyküsü Dawn, Adulthood Rites ve Imago isimli kitaplara konu olmuştu…