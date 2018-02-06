8 sezon boyunca Game of Thrones dizisinin showrunnerlığını üstlenen DB Weiss-David Benioff ikilisinin yeni Star Wars filmlerini kaleme alacakları, bu filmlerin yapımcılığını üstlenecekleri açıklandı. Fakat henüz bu yeni filmlerin konusu ve karakterleri açıklanmadı. Bilinen tek şey ikilinin kaleme alacakları yeni filmlerin, Rian Johnson’ın hazırladığı üçlemeden ve 2019 yılında JJ Abrams’ın 9. filmiyle sona erecek üçlemeden ayrı olacağı. Bu filmlerden ilkini yönetecek kişi de, çekim takvimi de henüz belirlenmedi. Peki Weiss ve Benioff ikilisinin HBO için hazırladıkları yeni diziye ne olacak? Biraz bu diziden bahsedeyim. 2017’de HBO yanlış bir şekilde bu dizisini duyurduktan sonra dizinin konusu nedeniyle epey tepki toplamış, sonradan diziyi yanlış şekilde ve erkenden duyurduğu için özür dilemişti.

İsimsiz dizi fantastik türünde olacak, Amerikan İç Savaşı zamanında geçip siyahilerin halen köle oldukları alternatif bir dünyada geçecek. GoT‘taki gibi pek çok karakter olacak: Köle avcıları, köle sahipleri, kölelik karşıtları, özgürlük savaşçıları, holdingin köle sahibi yöneticileri.. Tepki gelmesinin nedeniyse siyahilerin halen köle oldukları bir dünyanın yaratılacağının söylenmesi. HBO diziyi GoT‘un bitişinden bir yıl sonra, yani 2020’de yayınlamayı planlıyor. HBO, Amazon’un da benzer konseptte bir dizi hazırladığını öğrenince kendi dizisini erkenden duyurmak istemişti. Weiss-Benioff ikilisi yeni SW filmleri kaleme alacakları için bu dizi çekilmeyebilir. Çünkü iki yapıma da çok geniş bir zaman ayırmak gerekiyor. HBO dizinin yapım aşamasında olduğunu, GoT bitince dizinin hazırlıklarına başlanacağını açıklamıştı. Bakalım dizi iptal olacak mı? Weiss-Benioff ikilisi GoT‘un 2020’de yayınlanacak spinoff dizisinin sadece yürütücü yapımcılığını üstleneceklerini de belirteyim.