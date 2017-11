Çizgi-roman tarihinin en popüler iki süper kahramanı Batman’le Superman’i, ona ek olarak bu yılın en sevilen süper kahramanlarından Wonder Woman’ı, üstüne Aquaman, Cyborg ve Flash’ı buluşturan Justice League, Amerikan gişelerinde DC evreninin dört filminin de gerisinde kalan bir açılışla (sadece 94m$) hayal kırıklığı yaratmıştı. Joss Whedon’ın ek çekimleriyle bütçesi 300 milyon dolara ulaşan filmin başarılı olması için en az 700 milyon dolar kazandırması gerekirken filmin hasılatı henüz 500 milyon dolara bile ulaşamadı. Eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler alan film şimdilik iki tarafta da (gişede ve eleştirilerde) başarısız durumda. Bugün bu başarısızlıkla ilgili yeni haberler geldi.

TheWrap sitesine konuşan pek çok kişi filmin vizyon tarihinin ertelenmemesi kararını yanlış bulduklarını belirtmişler. Onlara göre başarısızlığın ilk nedeni vizyon tarihini ertelememek. Filmi 17 kasıma yetiştirmek için çok acele edilmiş, ki Henry Cavill’in bıyığının kötü efektlerle silinmesi de bu acelenin kanıtlarından. Mayıs ayında yönetmenliği Zack Snyder’dan devralan Whedon hem filmi eğlenceli hale getirmeye, hem de Snyder’ın görselliğinden ve anlatımından çok uzaklaşmamaya çalıştı ama zaman kısıtlıydı. Snyder’ın yönetmenliği bırakmasından sonra filmin ertelenmemesi en büyük hataymış TheWrap’e konuşan bir yapımcıya göre. Başarısızlığın diğer nedeniyse Warner’dan Kevin Tsujihara’yla Toby Emmerich’in sadece kendi paralarını düşünmeleriymiş. TheWrap’e konuşanlara göre Tsujihara’yla Emmerich filmi 2018’e erteleselerdi primlerinin ödenmesi de 2018’e kalacaktı, ama 2018’de stüdyodan ayrılma-kovulma ihtimali nedeniyle filmi ertelemediler. Filmin final kurgusuysa stüdyodan çoğu kişinin hoşuna gitmemiş.

DC’nin başarısızlığının nedenleri arasındaysa WB’nin eski başkanı Greg Silverman’in Snyder’ın senaryolarındaki notları dikkate almaması da yer alıyor. Silverman’in tembel olduğu belirtilmiş. DC’nin filmleri başarısız hale getiren diğer şeyse Snyder’ın süper kahramanları olumsuz bir şekilde değiştirmesi. Hatırlanırsa Man of Steel‘in sonunda Superman (İsa ve Musa peygamberlerden yola çıkılarak yaratılan bir kahraman), Zod’ın boynunu kırıyordu, BvS‘nin sonundaysa öldürülüyordu. BvS‘nin epey karanlık tonunu da dahil edersek bu değişiklikler izleyicilerin hoşuna gitmemiş ve neticede gişede de filmler Marvel’ın o yılki filmlerinin gerisinde kalmış. Bunca başarısızlıktan sonra WB, Snyder’a fazlasıyla yüklenmiş ama gene de onu kovmamış. Zira BvS‘nin başarısız olduğu zamanlarda Justice League‘in çekimlerine gün sayılıyordu, bir de onu kovmak çok pahalı olacaktı. Lakin şu an Snyder, DC’de eski durumda değil. DC’ye yeni bir film yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Zaten Snyder’ın sıradaki filmi orta bütçeli savaş filmi The Last Photograph olacak. DC’nin umuduysa bu kez The Aquaman‘de.