DC’nin eski planına göre Dwayne Johnson 2019’da vizyona girecek Shazam filminde süper kahramanın düşmanı olan Black Adam’ı oynayacaktı. Ama DC bu hafta bu planını değiştirdi. Gelen haberlere göre DC, Shazam filminden önce Black Adam’ın solo filmini çektirecek. Black Adam‘ın 2019’da mı, yoksa daha önce mi vizyona gireceği, Shazam‘ın vizyon tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği, bu filmleri kimlerin yöneteceği şimdilik bilinmiyor. Bilinen tek şey Black Adam‘ın önce vizyona gireceği. DC’nin hazırlattığı diğer filmlerse şunlar: Wonder Woman, Justice League, Aquaman (çekimlerine başlandı), The Batman (senarist-yönetmen-yapımcı-başrol Ben Affleck) The Flash (yönetmeni hâlâ belli değil), Deadshot (başrol Will Smith’in), Gotham City Sirens (David Ayer çekecek, Margot Robbie başrolde yer alacak), Man of Steel 2, Green Lantern Corps.