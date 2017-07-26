Beş yıl önce Warner Bros. yönetimiyle Christopher Nolan, DC evreninden sorumlu olarak Zack Snyder’ı seçmişlerdi. Snyder sadece evrenin ilk filmi Man of Steel‘i yönetmeyecek, çekilecek diğer filmlerin de yapımcıları arasında yer alıp evrenin şekillenmesini sağlayacaktı. Snyder bu beş yıla Man of Steel, Batman v Superman ve Justice League filmlerini sığdırdı, DC’nin diğer filmlerinin öykü yazarları ve yapımcıları arasında yer aldı. Ama bir türlü eleştirel başarıya ulaşamadı. Çektiği filmlerden ikisi yerden yere vuruldu. Bu yıl Justice League‘le meşgul olan Snyder kızı martta intihar edince filmden çekilmek durumunda kalmıştı. WB yerine Joss Whedon’ı getirdi. Whedon hem tekrar çekimleri kaleme alıp yönetiyor, hem de filme son halini veriyor.

Bu aralar yapılan bazı haberlerde Snyder’ın DC’deki rolünün epey azaltılacağı yazılıyor. Yani eskisi gibi her filmden sorumlu olmayabilir, inovatif takımda önplanda olmayabilir. Haberlerde böyle olacağı, Snyder’ın yeriniyse Joss Whedon’ın alacağı iddia ediliyor. Whedon’ın inovatif takımda büyük bir rol oynayacağı yazılıyor. WB yönetimiyse hemen bu haberleri yalanlayıp Snyder’la çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Haberlerin doğru olup olmadığını zaman gösterecek ama Marvel’ı bırakan Whedon’ın DC’de önemli bir noktada olduğu yadsınamaz. Whedon, hem Justice League‘le, hem de Batgirl filmiyle meşgul durumda.

Diğer söylentiyse David Ayer’le ilgili. WB yüzünden Suicide Squad‘ta başarılı olamayan Ayer’in DC’den çekileceği, Comic-Con’dan bahsi geçmeyen Gotham City Sirens filmini yönetmeyeceği söyleniyor. Ama Ayer de bu söylentileri yalanlayıp filmin senaryosunun yazıldığını belirtti. Tabii DC’yle ilgili her habere inanmamak gerek. Koca The Hollywood Reporter sitesi, Ben Affleck’in DC’den çekileceğini iddia ettikten iki gün sonra Affleck, Comic-Con’da bunu yalanlamıştı.