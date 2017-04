GÜNCELLEME: Warner Bros. aşağıdaki tüm söylentileri yalanladı, 2019’da Batman’le ilgili dört film vizyona sokmayacağını belirtti.

Hasılat açısından hep sevinen ama eleştirilerde bir türlü yüzü gülemeyen DC’nin Batman’in 80. yaşını kutlayacağı 2019’da Batman’le ilgili dört film ve iki animasyonu vizyona sokacağı söyleniyor. Henüz bunun resmi bir açıklama olmadığını altını çizerek belirtmek gerek. Söylentilere göre DC, Batman’in 80. yaşını 2019’da şu filmlerle kutlamayı düşünüyor: Harley Quinn (Margot Robbie) ve diğer kötü kadın karakterlerin yer alacağı, David Goyer’in yöneteceği Gotham City Sirens, Batman çizgi-romanlarının karakterlerinden Nightwing’in solo filmi, Joss Whedon’ın Batgirl’e odaklanan filmi, Ben Affleck’in başrolünü üstleneceği, Matt Reeves’in çekeceği The Batman filmi.

Söylentilere göre 14 Şubat 2019’da Gotham City Sirens, 27 Mayıs 2019’da Nightwing, Ağustos 2019’da Batgirl ve Kasım 2019’da The Batman filmleri vizyona girecek. 2019’da Batman’le ilgili iki animasyon filmin de vizyona gireceği söyleniyor. DC bu planını resmileştirirse Man of Steel 2, Justice League 2, Black Adam, Shazam gibi pek çok filmi 2020 sonrasına kalacak. Yönetmenliği Jonathan Levine’a teklif edilen The Flash, Ruben Fleischer veya Jaume Collet-Serra’nın yöneteceği Suicide Squad 2 da 2020’den önce vizyona girmeyecek. Bakalım DC hakikaten tüm yılı Batman filmlerine ayıracak mı, yoksa dedikodular yalanlanacak mı? Diğer söylentiyse DC’nin kötü karakter Black Adam’a Man of Steel 2‘da yer vereceği, Shazam‘dan çıkardığı… Henüz bu söylenti de doğrulanmadı. Adam’ı Dwayne Johnson oynayacak.