Önceki yıllarda ikişer filmi vizyona çıkartan DC, kötü yönetimi nedeniyle bu yıla sadece bir film hazırlayıp alanı Sony (Venom) ve Disney’e (MCU filmleri) bırakmak zorunda kaldı. Bu yıla sadece Aquaman hazırlanmış olsa da DC yeni projelerini duyurmaya devam ediyor. The Flash‘ten başlayalım. Aslında The Flash cephesinden yeni bir haber yok. DC daha önce de açıklamıştı, Deadline son gelişmeyi dün gene gündeme taşımış. DC senaryodan memnun olmadığı için The Flash filmini Fantastic Beasts 3 filminden sonra, en erken 2019’un sonlarına doğru çektirebilecek. Ezra Miller‘lı FB 3 filmiyse yazın çekilecek. The Flash bu yüzden 2020’ye de yetişemeyebilir. Deadline’ın diğer haberi de bilineni tekrarlıyor: DC bu aralar Man of Steel 2 filmini düşünmüyor. Daha önce de açıklanmıştı bu durum, hatta Henry Cavill‘ın bu yüzden DC’den ayrıldığı söylenmişti.

Peki The Flash‘ı bir türlü çektiremeyen, Man of Steel 2‘yu rafa kaldıran DC ne hazırlatıyor? Dönem kadın kahramanlı filmlerin dönemi deyip kadın karakterleri öne çıkarıyor DC. Wonder Woman 2 çekim aşamasında. Ama Haziran 2020’de vizyona girebilecek. Öte yandan Supergirl filminin hazırlıkları hızla devam ediyormuş. Superman bu filmde ergen yaşta olacak. Tamamen kadın kahramanlardan oluşan Birds of Prey‘in çekimlerine ocakta başlanacak, film Şubat 2020’de vizyona girecek. Suicide Squad 2‘nun durumu belirsiz durumda, tahminen bu film de yakın zamanda çekilemeyecek. The Batman‘in senaryosu tamamlandı ama henüz ön hazırlık aşamasına geçilemedi.

Bugünkü haberlere göre DC, Zatanna filmi de hazırlıyor. Fakat hemen belirtelim ki Zatanna‘nın gerçekten hazırlık aşamasında olup olmadığı belli değil. Comicbook’un haberine göre bu film henüz fikir aşamasında olabilir, ki daha önce DC henüz senaryo aşamasına geçmemiş pek çok film açıklamış, bunlardan bazılarını iptal etmişti. DC’de durum böyle. Gelecek yıl erkek kahramanlı Shazam! ve kötü karakter Joker‘in filminden sonra DC bir süreliğine kadın kahramanlı filmler vizyona çıkaracak gibi görünüyor. Ayrıca, DC Latin kahramanlı bir film –Blue Beetle– hazırladığını da duyurdu. Özetlersek;