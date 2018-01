Malumunuz, Warner Bros., DC filmi çektirmekten çok DC projeleri açıklıyor. Özellikle son iki yılda 20’ye yakın proje açıkladı. Tüm projelerini ve bu projelerinin o güne kadarki son durumlarını şurada yazmıştım. WB, Justice League‘in batışından ya da kâr elde edemeyişinden (batıp batmadığı açıklanmadı) sonra bu projelerin kaçını çektirecek, bilemiyoruz ama Margot Robbie‘nin yükselişe geçmesi ve Suicide Squad‘ın en sevilen oyuncusu olması nedenleriyle Harley Quinn’le ilgili pek çok film yaptıracak. TheWrap sitesi önümüzdeki yıllarda çekilecek bu projelerin adlarını ve projelerle ilgili son bilgileri derlemiş.

Sitenin haberine göre, Quinn’li üç proje de WB’nin önemsediği, çektirmeyi istediği projeler. Bu üç projeden Suicide Squad 2 bu sonbaharda çekilecek. WB, Will Smith’in sıradaki filmi Gemini Man‘i tamamlamasını bekleyecek. Smith bu filmi tamamladıktan sonra çekimlere Gavin O’Connor’ın yönetmenliğinde başlanacak. Daha önce açıklandığı üzere Dwayne Johnson’ın kötü karakteri Black Adam bu filmde tanıtılacak. Adam’ın filmde kısa bir süre görüneceği söylenmişti, TheWrap ise filmin ana kötüsü olacağını iddia etmiş. Film, Suicide Squad’ın Adam’la mücadelelerine odaklanacakmış.

Gelelim diğer projeye, Birds of Prey‘e. Sitenin haberine göre Robbie, Birds of Prey‘nin çekilmesini istiyormuş. Film çekilirse DC’nin kadın süper kahramanlarına ve kötü kadın karakterlerine yer verecek, tabii ki Quinn de filmde yer alacak. Senaryoyu Christina Hodson yazıyormuş. Üçüncü ve son projeyse Joker vs Harley. TheWrap’e göre film, Mr. and Mrs. Smith filminin izinden gidip Joker’le Harley aşkına odaklanacak. Filmin senaristliği ve yönetmenliği Glenn Ficarra – John Requa ikilisine paslanmıştı. Jared Leto, Robbie’ye eşlik edecek.