Warner Bros. ve DC sürekli yeni projeler açıklayıp bunlardan çok azını hayata geçirebiliyorlar. Şu yazıda duyurulmuş filmleri ve son durumlarını yazmıştım. Bugün bu projelere Jared Leto‘nun başrolünü ve yapımcılığını üstleneceği Joker solo filmi de dahil edildi. Henüz filmin senaristi de, yönetmeni de belirlenmedi. Yani yakın zamanda hayata geçmeyecek bu proje. Leto bu filmden önce yüksek ihtimalle Suicide Squad 2‘da rolünü tekrarlayacak. Bu filmin 2019’da çekilmesi planlanıyor. Öte yandan DC birkaç yıl önce Leto’nun Gotham City Sirens filminde ve Harley Quinn-Joker’li bir filmde rol alacağını da açıklamıştı, lakin bu iki projenin iptal edilip edilmediğini bilemiyoruz.

DC şu sıralar Aquaman ve Shazam!‘ın post prodüksiyonuna, Wonder Woman 2‘nun çekimlerine devam ediyor. Margot Robbie’nin başrolünü üstleneceği Birds of Prey 2019’un başında çekilebilir. Diğer filmlerin (Batman, Flash, Black Adam vs) çekim tarihiyse belli değil. Hemen hatırlatalım: Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlenebileceği, Todd Phillips’in yöneteceği, 80’lerde geçen, evrenle bağlantısı olmayan diğer Joker filminin de hazırlıkları devam ediyor. Aquaman‘i bu aralıkta izleyebileceğiz.