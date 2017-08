DC’den arka arkaya önemli haberler geliyor. Dün Todd Phillips’in Joker’in solo filmini yazıp yöneteceği ama bu filmin DC evreniyle bağlantısı olmayacağı açıklandı. Sonra Matt Reeves’in The Batman filminin de...

DC’yi bünyesinde bulunduran Warner Bros.’un Man of Steel ile başlattığı DCEU serisinden şu ana kadar gişede tatmin edici geri dönüşler almış olsa da eleştirmen yorumlarından ve seyirci memnuniyeti bakımından...

DC, Comic-Con’daki panelini gerçekleştirdi. Panelin başlangıcında Wonder Woman 2‘nun çekileceği resmi olarak duyuruldu. Sürpriz olmayan bu duyurudan sonra The Flash filminin durumu güncellendi. Panelde The Flash‘in yönetmeni açıklanmadı ya...