Warner Bros. ve DC özellikle son günlerde açıkladıkları projelerle kafaları bir güzel karıştırdı. Zira bazı projelerini DC evrenine dahil etmeyi planlarken, bazı projelerini evrene dahil etmeyecekler. Başka bir evren mi planlanıyor, yoksa evren dışı filmlerinin hepsi bağımsız mı olacak, aynı dönemlerde iki Joker nasıl olacak? Bu soruların yanıtlarına vakıf değiliz. WB/DC bir şeyler planlıyor tabii ki ama şu bir gerçek ki süreci iyi yönetemiyorlar. Açıkladıkları her proje heyecanlandırmaktan ziyade kafa karıştırıyor ve DC’nin geleceği açısından hayranları endişelendiriyor. Hazır DC’den pek çok haber gelmişken biz de açıkladıkları tüm projelerdeki son durumları irdeleyelim istedik.

Aquaman (21 Aralık 2018): James Wan çekimlere hızla devam ediyor. Filmin pek çok sahnesi su altında geçtiği için çekimler meşakkatli geçiyor. Ama şimdilik çekimlere sorunsuz devam ediliyor. Aquaman‘ın DC’nin 2018’de vizyona girecek tek filmi olduğunu belirtmek gerek. Neden? Çünkü DC bir türlü yönetmenlerle anlaşamadı ve 2018’e başka bir film yetiştiremedi. Şimdi 2019’a yetiştirmeye çalışıyor. Aquaman‘de Jason Mamoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe ve Patrick Wilson’ı izleyeceğiz.

The Batman (2019): Yönetmen Matt Reeves’in birkaç ay evvel Batman‘in DC evreninden bağımsız olacağı açıklaması gündemi epey meşgul etmişti. Ama bugün Twitter hesabından Batman’in DC evreninde yer aldığını açıkladı. Yani medya olayı yanlış anlamış gene. Projeyle ilgili bilinen pek bir şey yok şimdilik. Zira halen senaryo sürecinde oldukları için ayrıntılar açıklanmadı. Çekimlere 2018’de başlanacak, bir sorun ortaya çıkmazsa 2019’da üçlemenin ilk filmini izleyebileceğiz.

Shazam! (5 Nisan 2019): David F. Sandberg şu sıralar Shazam!‘ın senaryosuyla meşgul durumda. Çekimlere 2018’in başlarında Sandberg’in yönetmenliğinde başlanacak. Shazam’ı oynayacak oyuncuysa henüz belirlenmedi. Dwayne Johnson’ın oynayacağı kötü karakter Black Adam bu filmde görünmeyecek.

Wonder Woman 2 (13 Aralık 2019): Wonder Woman, DC’nin olumlu eleştiriler alan ilk filmi oldu. Epey sevilen ve 800 milyon dolar hasılat elde eden filmin devamının hazırlıklarına doğal olarak hemen başlandı. Patty Jenkins ve Geoff Johns şu sıralar senaryoyu kaleme alıyorlar. Jenkins filmin çekimlerine 2018’de başlayacak. İlk film 1. Dünya Savaşı zamanında geçmişti. İkinci filmin 1980’lerde geçeceği söyleniyor. Gene söylentilere göre Chris Pine’ı döndürmenin yolları aranıyor. Filmle ilgili söylentiler bunlardan ibaret.

Cyborg (3 Nisan 2020): Ray Fisher’ın oynadığı Victor Stone/Cyborg ilk kez BvS filminde çok kısa bir süre görünmüştü. Kasımda vizyona girecek Justice League‘teyse daha fazla görünecek. Bu filmden sonra başka bir filmde görünüp görünmeyeceği bilinmiyor, Flashpoint‘te görüneceği söyleniyor. 2020’deyse solo filmine kavuşacak. WB henüz bu film için ne senarist, ne de yönetmen belirledi. Film hakkında şimdilik pek bir şey bilmiyoruz.

Green Lantern Corps. (24 Temmuz 2020): WB evren işine bulaşmadan evvel Ryan Reynolds’ın başrolünde büyük umutlarla Green Lantern filmini çektirmişti ama film beklentileri karşılamaktan çok uzaktaydı, kötüydü. Bunun üzerine Yeşil Fener defteri bir süreliğine kapatıldı. Tabii ki ilerleyen yıllarda yeniden açılacak. Başrol henüz belirlenmedi. Senaryoyu David S. Goyer ve Justin Rhodes kaleme alıyorlar. Film 24 Temmuz 2020’ye yetişir mi şimdilik bilinmiyor.

Flashpoint: The Flash filmi Justice League Dark gibi birkaç yönetmen eskitti. Yönetmenler bir süre sonra stüdyoyla anlaşamayıp filmden çekilmişlerdi. Normalde 2018’de vizyona girecekti, ama film yönetmensiz kalınca ve yeni yönetmen de bir türlü belirlenemeyince 2020’ye ertelendi. Şimdi senaryo tekrar kaleme alınıyor. Bu arada bu filmin DC evrenini resetleyeceği söyleniyor. Yani DC isterse bu filmden sonra oyuncuları değiştirebilir; mesela yeni bir Batman belirleyebilir (olur da Ben Affleck çekilmek isterse). Zira öykü buna olanak sağlıyor. Öyküyse şöyle: Barry’nin anacağı bir gün öldürülür. Barry zamanda yolculuk yapıp cinayetin önüne geçer ama şimdiki zamana döndüğünde Justice League’in (Wonder Woman, Batman, Cyborg, Aquaman) yok olduklarını fark eder. Tabii ki hem annesinin ölmemesi, hem de Justice League’in tekrar var olması için bir çözüm bulmaya çalışır. Ezra Miller, Billy Crudup, Kiersey Clemons ve IMDb’ye göre Ray Fisher başlıca rolleri üstlenecekler. Barry’nin babasını oynayan Crudup’ı sahneleri kesilmezse Justice League‘te görebileceğiz. Aktörü ikinci fragmanda görmek mümkün.

Suicide Squad 2: Bu hafta Jared Leto ve Margot Robbie’nin ikinci filmde rol alacakları kesinleşti. Zaten ekibin bozulmayacağı, ortada kontrat olduğu için hepsinin döneceğini tahmin ediyorduk, özellikle de Harley’nin şu an en önemsenen karakterlerden olduğu da ortada, dolayısıyla sürpriz bir gelişme değil. Filmi yönetecek isimse halen belirlenmedi. WB pek çok yönetmenle görüştü ama bir türlü yönetmeni belirleyemedi. Dünkü haberlere göre 2. filmi WB hemen hayata geçirmek niyetinde. Umarım acele edip gene ortaya kötü film çıkarmazlar. Ama zaten ilkinde kötü olması gereken karakterleri “serseri/katil ama iyi yürekli” yapıp bir çuval inciri berbat ettiler ve temeli yanlış attılar. Film 2018’de çekilebilir.

Man of Steel 2: Birkaç ay evvel yönetmenlik için Matthew Vaughn’ın adı anılmıştı ama şimdilik filmi yönetecek isim belli değil. Zack Snyder’ın filmi yönetmeyeceği kesin. Senaryoyu yazacak kişi(ler) de henüz belirlenmedi. Henry Cavill’e iyi haber: Başka projelerde rol alabilir, zira Man of Steel 2 yakın zamanda çekilecek gibi görünmüyor. Bu arada bu filmle ilgili dönen söylentilerde Superman’in düşmanı olarak Black Adam’ı bu filmde göreceğimiz belirtiliyor.

Joker: WB projeleri arasına Joker’in solo filmini de dahil etti. Filmin yapımcılığını Martin Scorsese üstlenecek. Senaristlik ve yönetmenlik Todd Phillips’in. Jared Leto bu filmde yer almayacak. Film de DC evreninin parçası olmayacak. Leto’nun yer almamasının nedeniyse filmin 1980’lerde geçip karakterin gençliğine ve Joker oluşuna odaklanacak olması ama filmin DC’nin parçasının olmamasının nedeni belli değil. Şimdilik bu projeyle ilgili bilinenler bunlar. Yönetmenin ve senaristin belli olması çekimlerin çok gecikmeyeceğini düşündürtüyor. Belki 2020’de filmi izleriz. Zira DC’nin 2019’u dolmuş durumda. Bakalım yeni Joker kim olacak.

Gotham City Sirens/Harley-Joker Filmi: Geçen yıl DC, Gotham City Sirens filmini açıklamıştı. Filmin merkezinde Harley Quinn ve Gotham’ın diğer kötü kadın karakterleri yer alacaklar. David Ayer filmi yönetecek. Fakat dünkü bazı haberlerde bu filmin iptal edildiği, Harley ve Joker filmine dönüştürüldüğü yazıldı. İptal edilip edilmediğini bilmiyoruz. Bazı haberlerde iptal edilmediği, Jared Leto’nun filmde rol alacağı da yazıldı. Bekleyip görelim. Dün açıklanan diğer projeyse Harley ve Joker’i merkeze koyan spin-off filmi. Margot Robbie ve Leto bu filmde de rol alacaklar. Harley’le Joker’in aşkına odaklanacak filmi Glenn Ficarra-John Requa ikilisi yazıp yönetecekler.

Justice League 2/Justice League Dark: Justice League 2 ile ilgili henüz herhangi bir gelişme yok. Zack Snyder’ın filmi yönetip yönetmeyeceği belli değil. Hakkında konuşmak için erken. Justice League Dark ise halen yönetmensiz durumda. Hatırlanırsa Doug Liman filmi çekmek istemiş ama sonra öyküyle kişisel bağ kuramadığı gerekçesiyle filmden çekilmişti. Bugün gelen haberlere göre WB eldeki senaryoyu (Guillermo del Toro kaleme almıştı) çöpe attı. Yani senaryoya sıfırdan başlanacak, bu da filmin yakın zamanda çekilmeyeceği anlamına geliyor. Senaryoyu Prometheus, The Mummy, Passengers filmlerinin senaristlerinden Jon Spaihts kaleme alacak.

Black Adam: WB, Dwayne Johnson’ın kariyerinin en popüler döneminde olduğunu fark edince karakteri Black Adam’ı Shazam! filminde kullanmaktan vazgeçip Adam’a solo film hazırlamaya karar vermişti. 2020’den sonra Johnson’ın da solo filmi olacak yani. Yukarıda yazdığım gibi belki bu filmden önce Man of Steel 2‘da yer alır. Henüz bu mevzu netleşmedi. Filmin senaristi ve yönetmeni de henüz belirlenmedi.

Batgirl: Joss Whedon şu sıralar Zack Snyder’ın filmi Justice League‘i tamamlamakla meşgul durumda. 25 milyon dolara mal olan ek sahneleri yazıp yönettiği için adı senaristler arasında anılacak ama yönetmen bölümünde anılmayacak. Bu arada söylentilere göre Whedon’ın DC’deki ağırlığı artıyormuş. Snyder’ınki ise tam tersine azalıyormuş. Snyder’ın eskisi gibi karar verenler arasında olmayacağı, yerini Whedon’ın alacağı söyleniyor. Doğru mu, değil mi bilemiyoruz. Snyder’ın sıradaki DC filminin belli olmadığı, DC’ye bir süreliğine ara verip The Last Photograph adlı filmini çekmeyi planladığını, Whedon’ın ise Justice League‘ten sonra Batgirl filmini hazırlayacağını ise biliyoruz. Batgirl‘ün çekim tarihiyse belli değil. Bazı haberlere göre senaryo çalışmalarına 2018’de başlanacak, dolayısıyla 2019’dan evvel film çekilmeyebilir.

Deadshot: Hatırlanırsa tetikçi Floyd Lawton/Deadshot karakterini ilk kez Suicide Squad filminde Will Smith’in bedeninde izlemiştik. Suicide Squad iyi hasılat elde edince WB, Deadhsot’ın solo filmini çektireceğini açıklamıştı. Tabii ki amaç Will Smith’ten olabildiğince yararlanmak. Fakat henüz bu filmin de senaristi ve yönetmeni belli değil. Yakın zamanda çekilecek gibi de görünmüyor.

Nightwing: Diğer projelerin aksine bu filmin yönetmeni ve senaristi belli. Filmi Chris McKay çekecek. McKay, WB için The LEGO Batman Movie‘yi çekmişti. Filmin senaristlik göreviyse Ben Affleck’li The Accountant‘ın senaristi Bill Dubuque’ye teslim edildi. Filmin çekim tarihi bilinmiyor.