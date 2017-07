Şu sıralar Aquaman filminin çekimleriyle meşgul olup Justice League‘i tamamlamaya çalışan DC’nin Aquaman‘den sonra hangi filmi çektireceği merak ediliyordu. The Flash, Gotham City Sirens, The Batman, Batgirl, Green Lantern Corps., Suicide Squad 2, Wonder Woman 2, Cyborg, Black Adam, Man of Steel 2, Shazam! projelerinden Shazam!‘ı önce çektirmeye karar verdi. DC’nin sahibi Warner Bros.’a ait olan New Line stüdyosu için korku filmleri çeken David Sandberg bu filmi yönetecek. Film diğer DC filmlerinin aksine çok büyük bütçeli olmayacak. Çekimlere Şubat 2018’de başlanacak. Film 2019’da vizyona girecek. Dwayne Johnson bu filmde rol almayacak. Johnson’ın kötü karakter Black Adam’ı solo filminde ve/veya Man of Steel 2‘da oynayacağını belirtelim. Shazam’ı oynayacak aktör henüz açıklanmadı.

DC, Shazam!‘dan sonra yüksek ihtimalle Suicide Squad 2‘yu çektirecek. Bu filmin yönetmenliği Jaume Collet-Serra’ya teklif edildi. The Flash hem yönetmeni belirlenemediği, hem de başrolü Ezra Miller, Fantastic Beasts 2‘yla meşgul olduğu için 2018’den evvel çekilemeyecek. Diğer filmlerse halen senaryo aşamasındalar. DC bu yıl başka bir film çektiremeyecek ve 2018’de sadece bir filmi, Aquaman‘i vizyona çıkaracak.