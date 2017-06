DC 2013’te Man of Steel filmiyle başlattığı evreninde dördüncü filmi Wonder Woman‘la kötü eleştiriler serisini noktaladı. Sonraki filmleri beğenilir mi, beğenilmez mi bilinmez, şimdilik Wonder Woman, DC’nin çoğunluk tarafından beğenilen tek filmi. Film, ABD’de o denli beğenildi ki hemen ikinci film konuşulmaya başlandı. Patty Jenkins’in Wonder Woman 2‘yu yöneteceği geçen hafta kesinleşti. Yönetmen ikinci filmin Amerika’da geçeceğini açıkladı. Chris Pine’ın durumunun (ikinci filmde oynayıp oynamayacağı) belli olmadığını da belirtti. Wonder Woman cephesinde durum böyle. Öte yandan Joel Kinnaman da Suicide Squad 2 hakkında konuştu. Kinnaman şu sıralar senaryonun yazıldığını, filmin 2018’de çekilebileceğini söyledikten sonra tarihin değişmiş olabileceğini de belirtti. Kinnaman tekrar David Ayer’le çalışmak istediğini de söylemiş ama Ayer, Margot Robbie’li DC filmi Gotham City Sirens‘ı yöneteceği için Suicide Squad 2‘yu başkası yönetecek. Yönetecek kişiyse belirlenmedi.

DC’nin hazırladığı pek çok film var ama çoğunun yönetmensiz olduğunu, Warner Bros.’un hepsine yönetmen bulmaya çalıştığını belirtelim. Mesela iki yönetmen eskiten The Flash‘a da, Justice League Dark‘a da yönetmen arıyor. İki filmin de çekim tarihleri bu yüzden belli değil. Green Lantern Corps.‘un başrolü ve yönetmeni, The Batman‘in çekim tarihi, Black Adam‘ın çekilip çekilmeyeceği (solo filmin iptal edildiği, Adam’ın Man of Steel 2‘da yer alacağı söyleniyor), Man of Steel 2‘nun yönetmeni, Shazam‘ın başrolü ve yönetmeni vs belli değil. DC’de belli olan şeylerin sayısı az. The Aquaman‘i 2018’de izleyeceğimiz kesin ama 2018’de DC’nin başka hangi filmi vizyona sokacağı da netleşemedi. Bu yıl izleyeceğimiz Justice League‘ten Zack Snyder’ın çekildiğini hatırlatalım. Joss Whedon çekilmesi gerekli bazı sahneleri çekip filmi tamamlayacak. Whedon’ın DC filmi Batgirl‘ün hazırlıklarına devam ettiğini de hatırlatalım.