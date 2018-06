DC’nin başkanı Diane Nelson’ın WB’den temelli ayrılmasından sonra yetkileri artan Walter Hamada, DC’nin tüm projelerini uzunca bir süre incelemiş. THR’de yayınlanan yeni yazıda Hamada’nın DC’yi düzeltmek için elinden geleni yaptığı belirtilmiş. Önce kesinleşmiş projeleri belirtelim: Aralık ayında Aquaman‘i, Nisan 2019’da Shazam!‘ı ve Kasım 2019’da Wonder Woman 2‘yu izleyeceğiz. DC 2019’u sadece iki filmle geçirecek. THR’nin haberine göre iki Joker filmi hazırlık aşamasında. Yani bir süredir haber almadığımız, 80’lerde geçecek, DC dışı Joker filmi iptal edilmedi. THR bu filmin çekimlerine 55 milyon dolar bütçeyle (ki en düşük bütçeli filmi olacak gibi görünüyor) sonbaharda başlanacağını belirtmiş. Başrol Joaquin Phoenix‘e teslim edilmişti. WB bu filmi yeni bir markayla (DC Dark veya DC Black) vizyona çıkarmayı planlıyor. Yani bu filmi DC Dark/Black markasıyla diğer DC filmlerinden ayıracak. Diğer Joker filminin Jared Leto‘nun başrolünde çekileceğini belirtip The Flash‘a geçeyim.

The Flash‘ın çekimlerine Ezra Miller‘ın başrolünde 2019’un başlarında başlanacak. Filmi Game Night‘ın yönetmenleri John Daly-Jonathan Goldstein yönetecekler. Bu filmin Back to the Future‘ın izinden gideceği belirtilmiş ama konu hakkında bir açıklama yapılmamış. DC’nin The Flashpoint öyküsünü anlatmaktan vazgeçtiği dışında bir şey bilmiyoruz şimdilik. Margot Robbie‘li Birds of Prey‘in ve Batgirl‘ün hazırlıkları devam ediyor. İkisi de senaryo aşamasında.

Gelelim bir türlü kesinleşmeyen Ben Affleck-Batman mevzusuna. THR, Matt Reeves‘in The Batman senaryosunun ilk taslağını bitirdiğini yazmış. THR’ye gelen habere göre bu film genç Bruce/Batman’e odaklanıyor. Bu yüzden Affleck’i bu filmde görmemiz (eğer senaryo değiştirilmezse) olası gözükmüyor. Şimdilik The Batman‘in çekim tarihi belli değil. Bu arada DC artık vizyon tarihi açıklamayacak. Daha önce pek çok film için vizyon tarihi açıklamış ama filmleri bu tarihlere yetiştiremediğinden artık vizyon tarihleri yıllar öncesinden duyurulmayacak. THR’nin yazısı, “Hamada’nın DC’yle ilgili planları var” cümlesiyle bitiyor.