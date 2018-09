2013’te DC evrenini başlatan Man of Steel filminde heyecanla Superman’i oynayan, bunu takip eden Batman v Superman: Dawn of the Justice ve Justice League filmlerinde de rol alan, bu filmlerin eleştirel başarısızlıklarına rağmen rolüne devam etmek istediğini röportajlarında belirten Henry Cavill sürpriz bir kararla DC’den ayrıldı. THR’nin haberine göre aktörle Shazam! filminde cameo yapması (kısa bir süre filmde görünmesi) için görüşmelere başlanmış ama görüşmeler olumsuz sonuçlanmış. Sonrasında aktör, Superman’i bırakmaya karar vermiş. Bizler için sürpriz bir gelişme olsa da birkaç hafta önce aktörün rolünü bırakacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Bugün de bu söylentiler doğrulandı.

THR’nin kaynaklarından birisi Shazam! ile Cavill’ın başrolünü üstleneceği Netflix dizisi The Witcher‘ın çekim tarihlerinin çakışması nedeniyle anlaşma sağlanamadığını belirtirken diğeri WB’nin stratejisini değiştirdiğini, Cavill’ın Superman’i bırakmasından sonra The Witcher‘a dahil olduğunu söylemiş.

Wonder Woman dışında eleştirel başarıya ulaşamayan, son filmi Justice League‘i gişede iki seksen yatan DC ilerleyen yıllarda yeni bir Superman aramaya başlayacak gibi görünüyor. Bu arada Ben Affleck‘in de rolünü (Batman) tekrarlaması beklenmiyor. Henüz Affleck, DC’den ayrıldığını duyurmasa da The Batman filminde genç bir Batman’e yer verileceği sıklıkla söyleniyor. DC önce yeni Batman’i, daha sonra Superman’i belirleyecek gibi görünüyor. DC’nin hazırlıkları devam eden filmlerinden Supergirl‘de Superman’in, daha doğrusu Clark’ın çocukluğuna yer verilecek, DC yeni bir Superman filmi (Man of Steel 2) hazırlamıyor, onun yerine Supergirl filmi çekilecek. Bu arada DC’nin haberine göre WB, Superman rolü için Michael B. Jordan‘ı düşünmüş. Ama şimdilik Supergirl‘e odaklanılacak.