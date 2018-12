Martin Scorsese şu sıralar The Irishman‘in post prodüksiyonuna devam ediyor. Neredeyse on yıl önce duyurulan bu filmi izlememize biraz daha var. Film en erken 2019 sonbaharında vizyona çıkarılacak. Robert De Niro filmin vizyona çıkarılacağını belirtmiş, ki Netflix bu yıl “vizyona çıkarmama” politikasını değiştirmişti. Scorsese şu sıralar devam eden Marakeş Film Festivali’nde bu filmi hakkında konuşmuş: “Netflix risk alıyor. The Irishman riskli bir film. 5-7 yıl boyunca kimse bu filmi fonlamak istemedi. Eh biz de tabii ki yaşlanıyoruz. Netflix risk aldı”.

Scorsese başka konular hakkında da konuştu. Olay yaratan filmi The Last Temptation of Christ‘ı galasından sonra bir daha izlemediğini söylemiş. Bağımsız sinemacılarla ilgili “Genç ve bağımsız sinemacılar filmlerini yapabiliyorlar ama sinemalar kapanıyor. Gençler her şeyi tekrar icat etmeliler,” demiş. Çok saygı duyduğu Elia Kazan‘la ilgiliyse “On the Waterfront‘u erkek kardeşimle birlikte izledim ve hayatımda ilk kez gerçekte gördüğümüz, tanıdığımız insanları sinemada izledim. Oyunculuk gibi gözükmüyordu. Kazan’ın filminin ana öyküsü iki kardeş ve ihanet üzerinden ilerliyor. Bu aslında 45 yıldan uzun bir süredir yaptığım filmle aynı,” demiş.

Gelelim esas habere. Scorsese gelecek yaz Leonardo DiCaprio‘nun başrolünde Killers of the Flower Moon filmini çekecek. De Niro bu filme dahil olduğunu söylemiş. Böylelikle usta aktör arayı uzatmadan tekrar Scorsese’yle çalışmış olacak. De Niro’nun DiCaprio’yla This Boy’s Life ve Marvin’s Room filmlerinde çalıştığını, ikinci filmi The Good Shepherd‘ın başrolünü aktöre teklif ettiğini (rol, Matt Damon‘a gitmişti) belirteyim. Bu film, Scorsese-De Niro-DiCaprio üçlüsünün ilk sinema filmi olacak ama üçlü daha önce Brad Pitt‘le birlikte kısa film/reklam The Audition‘da yer almışlardı. Killers 1920’lerde geçip FBI’ın ilk davasına -Oklohoma’da işlenen cinayetlere- odaklanacak.