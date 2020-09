Machine Gun Kelly, yeni filmi Wash Me In The River’da usta oyuncularla birlikte çalışacak. Daha önce henüz vizyona çıkamayan Midnight in the Switchgrass’ta çalıştığı yönetmen Randall Emmett’ın kamera arkasında görev alacağı film bir intikam öyküsü anlatacak. Robert De Niro ve John Malkovich, filmin ağır topları olacak.

Adam Taylor Barker’ın yazdığı senaryoda, kendisi uyuşturucudan kurtulan ancak kız arkadaşını kaybeden bir adamın zehir tacirlerinden intikam almasını izleyeceğiz. Filmin çekimleri kasım ayında Georgia eyaletinde ve Porto Riko’da başlayacak.