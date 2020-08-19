David Cronenberg’in klasik filmlerinden Dead Ringers, Rachel Weisz’ın çabalarıyla ve başrolüyle diziye dönüşüyor. 1998 tarihli “medikal korku” olarak niteleyebileceğimiz film, Amazon tarafından diziye uyarlanacak. Uyarlama fikrinin bizzat Rachel Weisz’dan çıktığı belirtiliyor. Yetenekli oyuncu dizide hem başrolü oynayacak, hem de yapımcılığını üstlenecek.

Filmin orijinalinde Jeremy Irons’ı aynı kadınla ilişkiye giren ikiz kardeşler olarak izlemiştik. Ana karakter dizide kadına dönüştürülecek ve Weisz tarafından oynanacak. Weisz, bu diziyle ilk kez bir TV dizisinde rol almış olacak.