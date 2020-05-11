Çok büyük başarısına rağmen, karakterin yaratıcısı Rob Liefeld, Deadpool 3 için Disney ve Marvel’in bir planı olmadığını açıkladı.

Disney-Fox birleşmesinin ardından elinde çok sayıda karakter bulunan ve hangisine yatırım yapılacağıyla ilgili kararsız kalan Disney’in Deadpool’a yoğun programında yer vermeme ihtimali yüksek.

Liefeld konu hakkında çok karamsar konuştu:

“Deadpool büyük bir ihtimalle devam etmeyecek. İnsanlar duymak istemiyor belki ama ben realist bir insanım. İki güzel film yapıldı, başarılı da oldu. Ama günümüz kültürü “sonraki, sonraki, sonraki” diye işliyor. İki film 2016 ve 2018’de üst üste yayınlandı ve bir ateş yaktı ama şimdi o ateş sönmüş görünüyor. Benimle irtibata geçen yok, bir plan olduğunu da duymadım. Serinin devam edeceğini sanmıyorum”