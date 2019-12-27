Deadpool 3 için Marvel’in çalışmalara başladığı birden fazla kaynaktan doğrulandı… Ryan Reynolds, katıldığı canlı yayında film için ilk iki bölümün yaratıcı ekibinin yine bir araya geldiğini belirtti. Serinin yaratıcısı Rob Liefeld de “Yine bir araya geldik ve Marvel Stüdyoları’ndayız… Biraz delice geliyor ama evet, çalışıyoruz.” sözleriyle haberi doğruladı.

R-Rated, yani küçükler için sakıncalı bir serinin, hele Disney çatısı altında üçüncü bölüme ulaşması pek görülmüş bir şey değil…