Deadpool rüzgârı, Disney’in Fox’ı satın alımından önce hızla esiyor, uzunca bir süre devam edecek gibi de görünüyordu. Ama Murdoch familyası, Fox’ı satma ve Fox News ve birkaç kanalla yetinme kararını alıp Disney’i dünyanın en büyük stüdyosu haline getirince bu rüzgâr da sona erdi. Satın alımdan evvel Deadpool 2 vizyona girmiş, aynı yıl X-Force filminin çekileceği, serinin hem 3. film, hem de bir animasyonla devam edeceği duyurulmuştu. Hatta o zamanlarda Disney hayranları üzmemek için serinin yetişkinlere dönük bir şekilde devam edeceğini duyurmuştu ama aradan birkaç yıl geçti, Deadpool 3‘le ilgili halen bir gelişme yok. Filmin çekilip çekilmeyeceğini Ryan Reynolds dahi bilmiyor. Bugün Collider karakterin yaratıcısı Rob Liefeld‘la konuştu.

Sonda söyleyeceğimizi başta belirtelim. Liefeld da serinin devam edip etmeyeceğini bilmiyor. 3. filmle ilgili şunları söylemiş: “Biliyor musun? Başka bir Deadpool filmi olmayabilir, bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Çünkü mükemmel bir tecrübe yaşadığım gerçeğiyle yetinmeliyim. İnanılmaz gurur duyduğum iki film yaptık. Herkesi bu filmlerle tanıdım. Ryan, Josh, Zazie, David, Tim, hepsini seviyorum. Hepsi müthiş çalıştı. Biliyor musun, yaşadığımız zamanda hiçbir şey garanti değil ve filmleri yapmak çok zaman alıyor, ayrıca karantina sonrası çok garip…”

Görüleceği üzere Liefeld, Deadpool 3 konusunda umutlu değil. 3. filmi düşünmek yerine ilk iki filmdeki tecrübelerini ve anılarını düşünmeyi tercih ediyor. Öte yandan Liefeld, Cable konusunda da konuşmuş: “Cable kendi solo filmlerine sahip olabilirdi. Deadpool’suz da var olabilecek bir karakter. Aslında [çizgi-romanlarda] yıllardır Deadpool olmadan varlığını sürdürüyor. Deadpool 330 sayıda yer alıyorsa Cable 520 sayıda yer almıştır. Biliyorum, çünkü saydım. Deadpool 2‘nin çekimlerinin tamamlanması ve vizyona girmesi sürecinde Josh’la yakınlaşmıştım. O, Cable’ı keşfetme konusunda çok heyecanlıydı. X-Force filmi, Josh’ın deyimiyle, ‘Cable merkezli’ydi.”

Ne yazık ki X-Force, Fox’ın satışından sonra rafa kaldırıldı. Deadpool 3‘nin durumu gibi X-Force‘un da durumu belirsiz. Liefeld son olarak Deadpool animasyon dizisi hakkında da konuşmuş. Bu diziyi FXX kanalı için Donald Glover hazırlıyordu ama FXX daha sonra Glover’la yolları ayırmış, dizi de çekilememişti. Liefeld, Deadpool çizgi-dizisinin neden çekilemediğini merak ediyor. Bunu anlayamadığını belirtmiş.

Özetle şimdilik Deadpool‘a ve spinofflarına dair herhangi bir gelişme yok. Karakterin MCU’ya girip girmeyeceğini, solo filmlerinin devam edip etmeyeceğini kimse bilmiyor.