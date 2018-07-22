HBO’nun çok sıkı bir hayran kitlesi edinmesine rağmen çok erken iptal ettiği kült dizisi Deadwood bir filmle geri dönüyor. Dizide Calamity Jane’i oynayan Robin Weigert’in açıklamaları çekimlerin sonbaharda başlanacağını müjdeledi.

“Artık film versiyonunun yapılacağını net olarak açıklayabiliriz sanırım. Setlerin inşaatı başladı. Birçok oyuncuyla anlaşıldı. Üç sezon sonunda bitirmiştik. İki tane iki saatlik filmin düşünüldüğünü söyleyebiirim. Tabi burası Hollywood, son anda hayal kırıklığı da yaşayabiliriz. Ama filmin çekilme olasılığı yüzde 90.”