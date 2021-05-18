Dear Evan Hansen: Klasikleşen Müzikal Sinemada

Son yılların en başarılı müzikallerinden biri sinemaya uyarlandı.
yazar: 18 Mayıs 2021 53 görüntüleme

Son yılların en sevilen ve konuşulan Broadway Müzikali Dear Evan Hansen, Stephen Chbosky tarafından sinemaya uyarlandı.
24 Eylül’de gösterime girmesi beklenen filmde başarılı bir karışım bir araya gelmiş durumda…

Benj Pasek ve Justin Paul’un (La La Land, The Greatest Showman) yazdığı şarkılar,
Müzikalde de başrolü oynayan Ben Platt’ın filmde de rolünü koruması,
Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever ve Amandla Stenberg gibi oyuncular,
The Perks of Being a Wallflower’la kendini kanıtlayan yönetmen Stephen Chbosky film ile ilgili umutlandıran ayrıntılar.
Fragmanı izleyenler de müzikalin orijinalliğine çok dokunulmadığını söylüyorlar.

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kategori:
bakınıztv

yazar: Serap Ilgın - May 17, 2021

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