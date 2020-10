Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook, 2016 yılında çektiği The Handmaiden filminin ardından yeni filmi Decision to Leave’in çekimlerine başlıyor. Film projelerinin arasına 2018 yılında bir de Little Drummer Girl adlı diziyi sıkıştıran ünlü yönetmen, uzun süredir beklenen yeni filminde kendisi için yepyeni bir tarzı deneyecek.

Park Chan-wook, yeni filminde bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olan dul bir kadınla, cinayeti araştıran detektifin yaşadığı aşkı anlatacak. Filmin başrollerinde ise Bong Joon-ho’nun “The Host” ve “Memories of Murder” filmlerindeki rolleriyle bilinen Park Hae-il ve daha önce Ang Lee’nin “Lust, Caution” ve Michael Mann’in “Blackhat” filmlerinde izlediğimiz Tang Wei’yi izleyeceğiz.

Filmin senaryosunu daha önce “I’m a Cyborg, but That’s OK”, “Thirst, ve “The Handmaiden” gibi filmlerinde de birlikte çalıştığı Güney Koreli senarist Jeong Seo-kyeong ile birlikte yazan Park Chan-wook’un, Decision to Leave’i 2021 yılı Cannes Film Festivali’ne yetiştirmesi bekleniyor.