Demain Et Tous Les Autres Jours: Noémie Lvovsky’nin Üstün Yetenekleri

Noémie Lvovsky, Demain Et Tous Les Autres Jours (Yarın ve Diğer Günler) isimli filminde izleyen tüm sinema yazarlarını oyunculuk ve yönetmenlik yeteneğine hayran bıraktı.

Ülke: Fransa

Yönetmen: Aynı zamanda filmin başrolünde mükemmel bir performans sergileyen Noémie Lvovsky

Oyuncular: Noémie Lvovsky, Luce Rodriguez

Festival: Locarno’da ilk gösterimini yapan film övgülere boğulmuş durumda… Yılın en iyi filmlerinden biri olduğu söyleniyor.

Konu: Zekası ve hayal gücü nedeniyle arkadaş edinmekte zorlanan 9 yaşındaki Mathilde, güçlü kişiliğiyle annesinin kırılgan yapısını da göğüslemektedir. Hayatlarına giren bir baykuş, yaşadıkları masalsı olaylar, Mathilde’in olaylar karşısındaki farklı ve akıllı tepkileri ortaya Miyazaki filmlerine benzer bir hava çıkarmış… Locarno’daki ilk gösteriminin ardından ödüllerin bu yılki gediklilerinden biri olacağı kesinleşti gibi…