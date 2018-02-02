En son bilimkurgu dizisi Fringe‘in birkaç bölümünü (pilot bölüm dahil) kaleme alan, bu diziden sonraki dizilerinin sadece yapımcılıklarıyla meşgul olan senarist-yapımcı-yönetmen J.J. Abrams on yıllık aradan sonra ilk kez bir dizinin senaryosunu kaleme aldı. Demimonde adını verdiği dizisi bilimkurgu türünde. Yayın hakları için Apple’la HBO’nun mücadele ettiği, kazananın ise HBO olduğu açıklandı. HBO dizinin haklarını alır almaz direkt ilk sezon onayını verdi. Dizinin merkezinde bir baba, bilimle uğraşan eşi ve kızından oluşan bir aile yer alacak. Üçü de araçlarındayken çok kötü bir kaza geçirecekler, anne komaya girecek. Anne komadayken genç kız evin bodrum katında deneylerle meşgul olacak ve en nihayetinde bu deneyler sonucunda kendisini korkunç bir savaşın olduğu bambaşka bir dünyada bulacak. Babaysa bir süre sonra kızının peşinden gidecek. HBO ilk sezonun bölüm sayısını ve çekim tarihini açıklamadı. Dizi yüksek ihtimalle bu yıla yetişmeyecek. Abrams bu yaz Star Wars Episode 9 filmini çekecek.