Denis Villeneuve, Hollywood’a geçtiğinden beri her filmiyle olumlu eleştiriler alarak popüler yönetmenlerden oldu. Bilindiği üzere Villeneuve bilimkurgu filmi Dune‘u yönetmek için sözleşmeyi imzalamıştı. Bu filmin onun sıradaki filmi olup olmayacağı bilinmezken yönetmenin adı önce Bond 25 filmiyle anıldı. Hatta Daniel Craig filmi Villeneuve’ün yönetmesini istediğini de belirtti. Şimdiyse adı Cleopatra filmiyle anılıyor. Haberlere göre Sony yönetmenle görüşmelere başlamış durumda.

Cleopatra yeni bir proje değil. Sony yıllardır bu filmi çektirmek istiyor. Yönetmenlik David Fincher’a, James Cameron’a, en sonunda da Paul Greengrass’e teslim edildi ama hepsiyle de sorunlar yaşadığından bir türlü çekim aşamasına gelinemedi. Başrol uzun yıllar Angelina Jolie’nindi. Şimdiyse başrol belli değil. Villeneuve, Sony’nin teklifini kabul edecek mi göreceğiz. Film, Stacy Shiff’in aynı adlı kitabından uyarlanacak. Belirttiğimiz gibi yönetmenin sıradaki filmi henüz netleşmedi.